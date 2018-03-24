السفارة الأمريكية بالقاهرة تُدين انفجار الإسكندرية

القاهرة- (مصراوي):

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الذي وقع اليوم في شارع المعسكر في محافظة الإسكندرية، ما أدى إلى استشهاد رقيب شرطة وإصابة ستة آخرين.

وكتبت السفارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر:"تدين السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الذي وقع اليوم على ضباط الأمن في الإسكندرية. نعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الفقيد ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالوقوف إلى جانب مصر في المعركة ضد الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية، السبت، إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأوضح البيان، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فضلا عن تلفيات في بعض السيارات المتوفقة على جانبي الطريق.

وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدي جابر إلى موقع حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية لإجراء المعاينة والانتقال للمستشفيات لسؤال المصابين.

وأكد النائب العام، في بيان رسمي، أن النيابة العامة تتابع سير التحقيقات في الحادث، فور تلاقيهم إخطار بوقوعه.