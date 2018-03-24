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الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق في عين ترما بالغوطة الشرقية

04:13 م السبت 24 مارس 2018
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق في عين ترما بالغوطة الشرقية

ارشيفية

دمشق (أ ش أ)

عثرت قوات الجيش السوري اليوم السبت على شبكة أنفاق خلال تمشيطها الأحياء المحررة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بالتوازي مع تأمين الأهالي داخل منازلهم في البلدة .

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الجيش السوري قام بتمشيط الأحياء بعين ترما الذي استعاد السيطرة عليها يوم أمس الجمعة؛ حيث فكك العديد من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم أمام تقدم الجيش في عملياته لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وأشارت إلى أنه عثر على معمل لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة وشبكة أنفاق متفرعة تحت المنازل في البلدة حفرها الإرهابيون لاستخدامها في التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة، موضحة أن الجيش يواصل تأمين الأهالي داخل منازلهم وتقديم المساعدات لهم في الأحياء التي حررها يوم أمس من الإرهابيين.

ونوهت بأن الجيش السوري حرر أمس 60 في المئة من أحياء بلدة عين ترما وواصل تقدمه داخل البلدة مستخدما في معاركه ضد التنظيمات الارهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب مع المناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

 

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الجيش السوري الغوطة الشرقية أنفاق

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