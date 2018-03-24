الشرطة: فنلندا تتجه لتنفيذ مذكرة اعتقال إسبانية بحق بوجديمون

هلسنكي- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الفنلندية أنها سوف تتخذ اجراء على مطلب إسباني باحتجاز رئيس كتالونيا السابق الانفصالي كارليس بوجديمون الذي يزور الدولة الشمالية حاليا.

وفي بيان مقتضب، ذكر مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي، أن إسبانيا "قدمت المعلومات المطلوبة" بشأن مذكرة البحث الدولية ولكن مكان بوجديمون "غير معلوم".

وكان قد تمت دعوة بوجديمون، الذي يعيش في المنفي طواعية في بلجيكا، لعقد اجتماعات في البرلمان الفنلندي أمس الأول الخميس، وألقى كلمة في جامعة هلسينكي أمس الجمعة.

وكان من المتوقع أن يغادر فنلندا في وقت لاحق من اليوم، حسبما قال أحد مضيفيه.