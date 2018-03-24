ماكرون يطالب مجددا في اتصال مع اردوغان بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا

باريس- (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، مجددا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا.

وأكد ماكرون، بعد استيلاء الجيش التركي على منطقة عفرين السورية التي يقطنها غالبية كردية، على قلق بلاده حيال العملية العسكرية التركية، وذلك حسبما ذكر القصر الرئاسي الإليزيه اليوم السبت.

وطالب ماكرون بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، وطالب بأن تكون الأولوية للحرب على تنظيم داعش.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون دعا كل الأطراف إلى مراعاة وقف كل الأعمال العدائية في سورية دون إبطاء وذلك:" نظرا لتردي الموقف والتصعيد المترتب على تدخل روسيا وإيران وتركيا".

كان مجلس الأمن الدولي طالب نهاية فبراير الماضي بهدنة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وذكر الإليزيه أن ماكرون أجرى الاتصال مع اردوغان أمس الجمعة.

كانت قوات تركية وميليشيات سوريا حليفة استولت بالكامل على منطقة عفرين مطلع الأسبوع الماضي، وتحارب تركيا هناك وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي ) التي تصنفها تركيا على أنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه).