الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للهجمات على المدنيين في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

طالبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان(يوناما)، اليوم السبت، الوقف الفوري لكل أشكال الهجمات ضد المدنيين.

تأتي المناشدة بعد يوم من انفجار سيارة مفخخة في لاشكر جاه عاصمة إقليم هلمند المضطرب بجنوب البلاد، مخلفة 20 قتيلا على الأقل.

ونقل عن تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في أفغانستان، قوله: "لا يمكن أن يوصف هجوم يستهدف مدنيين يغادرون مباراة رياضية إلا بأنه يستحق الإدانة من الناحية الأخلاقية".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن الهجوم في لاشكر جاه الذي أصيب فيه أيضا أكثر من 50 شخصا تقريبا، هو الثاني خلال احتفالات رأس السنة الفارسية، وهو عادة ما يكون فترة مرح واحتفالات وفعاليات عائلية في أفغانستان.

ومازال المدنيون يحملون العبء الأكبر للصراع في أفغانستان.

وبحسب التقرير السنوي لبعثة "يوناما" التابعة للأمم المتحدة بشأن الضحايا من المدنيين في أفغانستان، قتل 3438 مدنيا وأصيب 7015 العام الماضي.