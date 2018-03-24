تركيا : تحييد 91 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني جنوبي البلاد وشمالي العراق

أنقرة - (د ب ا):

أعلن الجيش التركي عن تحييد 91 "إرهابيا" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )في الفترة بين 17 ـ 23 مارس الجاري، في عمليات عسكرية جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان التركية،" شن الجيش عمليات عسكرية في ولايات ديار بكر وشرناق وبيتليس وبنجول، وشمالي العراق، أدت إلى تحييد 91 إرهابيا من منظمة " بي كيه كيه " الإرهابية"،وفقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وصادرت القوات التركية خلال العمليات كميات كبيرة من الأسلحة، ودمرت 45 موقعا" للإرهابيين" بين مواقع أسلحة ومغارات ومستودعات.

وأشار البيان إلى "استشهاد أربعة جنود أتراك وإصابة 10 آخرين بجروح، خلال العمليات".

وفي إطار عمليات غصن الزيتون التي يشارك فيها كل من الجيشين التركي والسوري الحر في منطقة عفرين شمالي سورية، وصل عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم منذ بدء العملية في 20 كانون ثان /يناير الماضي إلى 3733 "إرهابيا".

وأشار البيان إلى "استشهاد 49 حنديا تركيا وإصابة 228 آخرين بجروح، منذ بدء عملية غصن الزيتون".

كان الجيش التركي أعلن في وقت سابق اليوم، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.