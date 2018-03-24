الرئيس الألماني يدعو الهند للتعاون مع بلاده لحماية المناخ

نيودلهي- (د ب أ):

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الهند للتعاون مع بلاده من أجل حماية البيئة والمناخ.

وجاء في نص خطاب يعتزم شتاينماير إلقاءه اليوم السبت خلال استقبال الرئاسة الهندية له:" يمكن لنا أن نطور تقنيات معا وأن نعالج فرص التنمية الجديدة وأن نمضي قدما معا في مجال حماية البيئة".

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من خطاب شتاينماير.

وفيما يبدو أنه إشارة إلى الولايات المتحدة، قال شتاينماير:" يمكننا أن نخرج من التعاون الثنائي بإسهامات لحل قضايا عالمية ،على سبيل المثال في مجال حماية المناخ، وبالذات عندما يجري تجاهل هذه القضايا من آخرين في الوقت الراهن".

وتابع وزير الخارجية الألماني الأسبق:" لدى الهند وألمانيا الكثير ليقدماه إلى بعضهما البعض"، ودعا الهند إلى التعاون مع بلاده من أجل وضع نظام دولي منفتح وقائم على قواعد.

وأضاف شتاينماير:" نحن نعول على الهند كشريك يعمل من أجل نظام دولي يقوم على احترام متبادل وقواعد متفق عليها، وذلك في ظل عالم ساد في كثير من أنحائه مبدأ كل واحد ضد كل واحد".

ووصف شتاينماير زيارته بأنها " تعبير عن رغبته في إحداث ديناميكية جديدة في علاقاتنا".