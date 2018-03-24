فنلندا تتلقى طلبا باعتقال رئيس كتالونيا السابق بوجديمون

هلسنكي- (د ب أ):

ذكرت شرطة فنلندا، اليوم السبت، تلقيها طلبا من السلطات الإسبانية لاعتقال رئيس كتالونيا السابق الانفصالي كارليس بوجديمون، الذي يزور الدولة الشمالية حاليا.

وفي بيان مقتضب، ذكر مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي أنه تلقى طلبا وحوله للادعاء الفنلندي، ولكن المكتب يسعى أيضا للحصول على مزيد من المعلومات من إسبانيا.

وتم دعوة بوجديمون، الذي يعيش في المنفي طواعية في بلجيكا، إلى عقد اجتماعات في البرلمان الفنلندي أمس الأول الخميس، وألقى كلمة في جامعة هلسينكي.

وقال أحد مضيفيه، عضو البرلمان الفنلندي ميكو كارنا، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن البرنامج الرسمي لبوجديمون انتهى أمس ومن المتوقع أن يغادر فنلندا في وقت لاحق من اليوم.

ولا يعلم كارنا شيئا عن وجهة بوجديمون ، ولكنه انتقد خطوة إسبانيا وقال "من وجهة نظري أننا لن نستطيع تسليمه لإسبانيا" في حال اعتقل الزعيم الكتالوني في فنلندا.

وقال كارنا: "لم يرتكب أي عمل عنيف، واتهامات العصيان مستحيلة تماما".

وجرى إيداع المرشح الرئاسي الكتالوني خوردي تورول أمس في السجن في فترة ما قبل المحاكمة بناء على اتهامات بالعصيان والتحريض.

وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية أيضا أمس، مذكرات اعتقال جديدة بحق بوجديمون وستة سياسيين كتالونيين آخرين موجودين حاليا في الخارج.

وترتبط اتهامات العصيان بدعم محاولة المنطقة الانفصال عن إسبانيا في أكتوبر 2017.