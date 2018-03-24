الدفاع الأفغانية :مقتل 48 مسلحا خلال عمليات أمنية

هاسكا مينا- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية في بيان، اليوم السبت، أن 48 مسلحا قتلوا في عمليات أمنية خلال الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وقامت قوات الدفاع والأمن الوطني الافغانية بتنفيذ عشر عمليات تطهير و12 عملية خاصة في تسعة أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع أن 48 إرهابيا، من بينهم 14 من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين وتم اعتقال 13 آخرين خلال العمليات.

وجرت العمليات العسكرية بدعم من سلاح الجو الافغاني في أقاليم ننجارهار وكونار وباكتيا وقندهار وأوروزجان وزابول وفرح وبادغيس وفارياب وهلمند.

ولم يصدر أي تعليق من جانب حركة طالبان وتنظيم داعش على هذه العمليات الأمنية.

وتنفذ طالبان وداعش تفجيرات وعمليات انتحارية في افغانستان ، كان اخرها تفجير انتحاري نفذته داعش يوم الاربعاء الماضي اوقع 31 شخصا و65مصابا.