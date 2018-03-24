المبعوث الأممي إلى اليمن يصل إلى صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

وصل مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة هي الأولى منذ تعيينه كمبعوث أممي.

وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن جريفيث وصل إلى مطار صنعاء ،ومن المقرر أن يجري لقاءات مع مسؤولين من جماعة انصار الله الحوثية، وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام.

و تأتي زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن لمحاولة عقد جولة رابعة من مفاوضات السلام بين الأطراف المتصارعة في اليمن، عقب فشل الثلاث المفاوضات السابقة.

وللعام الثالث على التوالي، تشهد اليمن معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلاً عن تسببها بتدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.