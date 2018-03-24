مقتل 5 يمنيين في قصف للتحالف بمحافظة الحديدة

صنعاء- (د ب أ):

أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بمقتل خمسة مدنيين يمنيين بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة، 226 كيلومترا غرب صنعاء.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على مزارع "الجروبه" بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

وبحسب الشهود ، استهدفت غارتان مزرعتين يسيطر عليها مسلحو الحوثي، في حين استهدفت الغارة الثالثة مزرعة مواطن قريبة من المزارع الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرين إلى أن جميع الضحايا من أسرة المواطن .

ولم يصدر التحالف العربي أي تعليق حول هذا القصف.

ويوم الاثنين القادم يكون التحالف العربي قد طوى ثلاثة أعوام منذ بدء عملياته العسكرية بقيادة السعودية، ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، كإسناد لسلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، عقب أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى بقوة السلاح.

وتنفذ مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية ضد مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين في عدة محافظات يمنية، ضمن عمليات التحالف العسكرية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.