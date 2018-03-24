الرئيس الألماني يحث القوى الديمقراطية على الوحدة بعد هجوم فرنسا

برلين- (د ب أ):

حث الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في جنوب فرنسا، القوى الديمقراطية على الوحدة.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين، اليوم السبت، أن شتاينماير بعث ببرقية عزاء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء فيها: "الجاني وضع بجريمته أمام أعيننا مرة أخرى أن علينا كديمقراطيين أن نتماسك، وأن ندافع عن مجتمعاتنا المنفتحة بشكل فاعل، وأن نواصل جهودنا المشتركة في التصدي للإرهاب بشكل أكثر كثافة".

وأضاف شتاينماير:" أنا أدين هذه الجرائم المحقرة للإنسانية بأشد العبارات".

تجدر الإشارة إلى أن تاجر مخدرات صغيرًا، يبدو أنه تحول إلى إرهابي، قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة هجمات جنوبي فرنسا أمس، وذلك قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بعد حصار دام لمدة ساعة. وكان ماكرون قال بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين في باريس إن شخصين آخرين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة في الهجمات.

وكان من بينهم ضابط شرطة كبير بادل نفسه كرهينة مقابل إطلاق المسلح سراح الرهائن المدنيين الذين كانوا محتجزين لديه في أحد متاجر السوبر ماركت.