سانا: القوات الحكومية السورية تدخل حرستا بعد خروج المسلحين

القاهرة- (د ب أ):

دخلت القوات السورية اليوم السبت، مدينة حرستا بالغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، لتوسع بهذا سيطرة الحكومة في الجيب المعارض سابقا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت اليوم بإزالة السواتر وفتح الشوارع في مدينة حرستا تمهيداً لدخول عناصر الهندسة وتمشيطها وتطهيرها من مخلفات "الإرهابيين".

وجرى أمس إعلان حرستا مدينة خالية من أي وجود إرهابي بعد خروج الدفعة الثانية من مسلحي أحرار الشام وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب، بحسب سانا.

وتجاوز عددهم 4500 شخص مساء أمس ساحة الثانوية باتجاه الشمال السوري.

وكان 1580 شخصا بينهم 619 رجلا و 413 مسلحا من حركة أحرار الشام غادروا حرستا أمس، وبذلك يصبح عدد الذين غادروا المدينة الى الشمال السوري 4580 بينهم 1463 مسلحاً .