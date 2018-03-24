صحيفة بريطانية: العثور على جدارية نادرة لحتشبسوت في ويلز

القاهرة (مصراوي)

قالت صحيفة آي، الصادرة عن صحيفة الاندبندنت البريطانية إنه تم العثور على جدارية لملكة مصرية قديمة بعد سنوات من التخزين"، حسبما أوردت بي بي سي السبت.

وقالت الصحيفة إنه تم التعرف على جدارية نادرة لحتشبسوت، التي حكمت مصر منذ آلاف السنين.

كانت الجدارية قد بقيت في مخازن متحف سوانزي في ويلز أربعين عاما قبل التعرف عليها، بحسب الصحيفة.

تعرف على الجدارية مركز مركز المصريات في جامعة سوانزي أثناء دورة بحثية لطلبة السنة الثانية لقسم المصريات.

وحتشبسوت واحدة من خمس نساء حكمن مصر القديمة.

وكانت الجدارية قد وصلت إلى سوانزي عام 1971 ضمن مجموعة سير هنري ويلكام. وعثر على الجدارية الدكتور كين غريفن، المحاضر في قسم المصريات في جامعة سوانزي.

وتصور الجدارية رأس امرأة ونقشت عليها كتابة بالهيروغليفية ويوضح رمز على جبهة المرأة أنها لفرعون حاكم.