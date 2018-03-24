وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا

(مصراوي):

توفيت الفنانة الفلسطينية ريم بنا، فجر اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض.

درست الفنانة الراحلة، الموسيقى والغناء وقيادة المجموعات الموسيقية في موسكو، ولها عدة ألبومات موسيقية يطغى عليها الطابع الوطني. كما أنّ لها عدة ألبومات أغانٍ للأطفال.

وعن رحيلها قالت وزارة الثقافة الفلسطينية: "ريم بنا مغنية وملحنة فلسطينية كما أنها موزعة موسيقية وناشطة، وُلدت في العام 1966، بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن ريم بنا "شكلت رمزا ملهما للنضال ضد الاحتلال وحملت فلسطين دوما بصوتها، ورحيلها خسارة كبيرة، فهي الفنانة التي قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت الأرض".