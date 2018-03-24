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مصرع شرطي فرنسي متأثرا بجراحه في الهجوم الارهابي بجنوب البلاد

08:28 ص السبت 24 مارس 2018
مصرع شرطي فرنسي متأثرا بجراحه في الهجوم الارهابي بجنوب البلاد

أرشيفية

باريس- (أ ش أ):

توفى الضابط "أرنو بلترام" (45 عاما) الذي حل محل الرهينة في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في سوبر ماركت بمدينة "تريب" الفرنسية بجنوب فرنسا متأثرا بجروحه، حسبما اعلن صباح اليوم السبت وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب.

وكتب جيرار كولومب على تويتر:" المقدم ارنو بلترام تركنا.. مات من اجل الوطن... فرنسا لن تنسى ابدا الدور البطولي لهذا الضابط وشجاعته وتضحياته"، معربا عن دعم فرنسا الكامل لأسرته وأقاربه و رفقائه في الدرك بمنطقة "لود".

وبوفاة الضابط الفرنسي، ترتفع حصيلة الهجوم الإرهابي بحنوب فرنسا لأربعة قتلى بالاضافة الى 15 مصابا.

وكان الضابط الفرنسي قد تطوع ليحل محل الرهائن داخل السوبر ماركت ، إلا أنه تعرض لإصابة بالغة أثناء احتجازه نقل على اثرها الى المستشفي، بعد تصفية المهاجم، حيث كان يرقد بين الحياة والموت.

هذا المحتوى من

Asha
شرطي فرنسي الارهاب مدينة تريب وزير الداخلية الفرنسية

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