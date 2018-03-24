وزير الدفاع القبرصي يؤكد أهمية التعاون الدفاعي المستمر مع اليونان

نيقوسيا- (أ ش أ):

شدد وزير الدفاع القبرصي سافاس إنجيليديس على أهمية التعاون الدفاعي المستمر بين قبرص واليونان.

وذكرت وكالة أنباء قبرص اليوم السبت أن الوزير سافاس أبرز - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني بانوس كامينوس أثناء زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى اليونان - التعاون الجوهري بين البلدين بهدف حل جميع المشاكل الحاسمة التي تواجهها الدولتان.

وأكد الوزير أنجيليديس أهمية التعاون الدفاعي المستمر بين قبرص واليونان، خاصة في الوقت الذي تصعد فيه تركيا من استفزازاتها، منتهكة القانون الدولي والأوروبي وتعارض أيضا الحقوق السيادية لليونان وقبرص.

وأعرب عن امتنانه للحكومة اليونانية والشعب اليوناني على دعمهما لقضية قبرص. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن الضابطين اليونانيين المحتجزين في تركيا.

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره اليوناني التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط​، التي تنعكس على سلامة قبرص واليونان.

ومن جانبه، أكد كامينوس أن اليونان ستواصل دعم قبرص في كفاحها من أجل التوصل لحل عادل لمشكلتها، وأن البلدان يمثلان محورا للاستقرار في المنطقة.