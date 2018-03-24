الدفاع الأفغانية: مقتل نحو 70 مسلحًا في عمليات عسكرية خلال 24 ساعة

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل نحو 70 مسلحا، من بينهم 14 من عناصر تنظيم داعش، وإصابة 34 آخرين في عمليات عسكرية بعدة أقاليم أفغانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، عن بيان أصدرته الوزارة، إنه تم إجراء العمليات الأمنية في أقاليم فرياب ونانجرهار وقندهار وأوروزجان وزابل وفرح وبادجيس وجاوزان وهلمند.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 41 مسلحا في إقليم فرياب وإصابة 17 آخرين، فيما تم تدمير كميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.

وفي إقليم فرح.. قتل تسعة مسلحين من حركة طالبان، بما في ذلك اثنان من قادة الحركة، واعتقلت القوات الأفغانية اثنين آخرين وتم مصادرة دراجتين ناريتين.

وأسفرت العمليات عن مقتل 8 مسلحين وتدمير العديد من العبوات الناسفة في إقليم نانجرهار، فيما قتل سبعة مسلحين في إقليم أوروزجان.