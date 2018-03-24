واشنطن تدرس الرد على روسيا بشأن قضية تسميم الجاسوس البريطاني

واشنطن- (أ ش أ):

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، اليوم السبت، عن أن بلادها تدرس خياراتها للرد على روسيا، فيما يتعلق بقضية تسميم الجاسوس البريطاني الروسي المزدوج سيرجي سكريبال بمدينة سالزبوري.

وقالت ناويرت - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية - إن "الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على الإجراءات الروسية الرهيبة في المملكة المتحدة، فضلا عن تحميل روسيا مسؤولية انتهاكها الواضح للقواعد والاتفاقيات الدولية".

وأضافت ناويرات "حتى الآن، لا توجد أي إجراءات يمكن أن تقدمها وزارة الخارجية، ولكن عندما سنتخذ الإجراءات، سنبلغكم بالتأكيد".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على عميل الاستخبارات البريطانية السابق، الضابط الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، وهما في حالة إغماء عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة تشل الأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.​