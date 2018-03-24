إنقاذ خمسة حيتان من بين 150 حوتا جنحوا على شاطئ أسترالي

سيدني- (د ب أ):

بعد معركة يائسة من جانب مئات المتطوعين لإنقاذ مجموعة كبيرة من الحيتان التي جنحت على شاطئ في غرب أستراليا، يقوم المتطوعون اليوم السبت بمهمة محزنة تتمثل في دفن حوالي 150 حوتا.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها السكان المحليون والسياح في شاطئ هاملين (310 كيلومترا) جنوب بيرث لدفع الحيتان إلى البحر، لم يتمكنوا سوى من إنقاذ خمسة من الحيتان فقط.

وقال المتطوعون أنه بمجرد دفع أحد الحيتان إلى البحر، يستدير ويعود إلى الشاطئ مجددا.

واستخدم العمال آلات ثقيلة لرفع ستة حيتان حية من الشاطئ ونقلهم إلى جزء آخر من الشاطئ لإطلاق سراحهم. ثم قام السباحون بتوجيه الستة إلى المياه العميقة.

ولكن أحد هذه الحيتان الستة عاد في وقت لاحق إلى الشاطئ ولم يتمكن من النجاة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وقالت متحدثة باسم المتنزهات والحياة البرية ان خبراء سيفحصون عددا من جثث الحيتان لمعرفة ما اذا كان بامكانهم العثور على سبب لسلوك الحيتان.