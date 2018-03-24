الكويت تدين وتستنكر بشدة الحادثين الإرهابيين في فرنسا

الكويت- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، حادث إطلاق النار الذي استهدف عددًا من أفراد الشرطة، وعملية احتجاز الرهائن في مدينة تريب جنوبي فرنسا، واللذين أسفرا عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء، معربة عن استنكارها الشديد لهذين الحادثين الإرهابيين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية - في تصريح صحفي مساء الجمعة- إن الكويت تؤيد فرنسا ‏في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها، مشددًا على موقف الكويت المبدئي والثابت، الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الرامية لوأد ظاهرة الإرهاب البغيض.

وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى فرنسا، قيادة وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أرسل في وقت سابق اليوم، برقية عزاء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا الحادثين الإرهابيين.