مدعي عام باريس: اعتقال شخص مقرب من منفذ الهجمات في جنوب فرنسا

باريس- (أ ش أ):

قال مدعي عام باريس ﻓرانسوا مولانز، إن الشرطة اعتقلت شخصا مقربا من منفذ الهجمات الإرهابية التي وقعت، الجمعة، بجنوب غرب فرنسا واحتجزته رهن التحقيق في اتهامات بالانتماء لمجموعة إجرامية على صلة بمخطط إرهابي.

وأوضح مدعي عام باريس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - أن المرأة التي تم إلقاء القبض عليها شريكة المهاجم "رضوان لادكيم" (25 عاما) وهو فرنسي من أصول مغربية.

وأضاف أن المهاجم قال إنه أحد جنود تنظيم (داعش) الإرهابي، وأنه مستعد للموت من أجل سوريا قبل أن يطلق النار على زبون و عامل في المتجر وأرداهما قتيلين.

وأشار مولانز، إلى أن منفذ الاعتداء كان يخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات، وأنه تم إدراجه على قائمة التطرف لصلته بالتيارات السلفية، كما أدين من قبل بحيازة أسلحة ومواد مخدرة.

وكان رضوان لادكيم الذي أعلن انتمائه لـ (داعش) نفذ اليوم ثلاث هجمات متفرقة في جنوب فرنسا خلفت 3 قتلى و16 جريحا، حيث استولى على سيارة في مدينة (كاركاسون) بعد قتل أحد ركابها وإصابة سائقها بصورة بالغةً ثم توجه نحو مجموعة من الشرطيين يرتدون زيا مدنيا وجرح أحدهم واقتحم (سوبر ماركت) في بلدة (تريب) وقتل شخصين و حتجز آخرين كرهائن قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيته.