حول العالم في 24 ساعة: داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فرنسا

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم، الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون الإنفاق لتمويل الحكومة بقيمة 1.3 تريليون دولار، ووضعت السلطات الإسبانية، مرشح الرئاسة الكتالوني جوردي تورول، قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، بتهمة التمرد والتحريض على الفتنة.