أهم التصريحات في 24 ساعة: عدم استخدام اليورانيوم مثل الاستغناء عن النفط
12:20 ص السبت 24 مارس 2018
إعداد – محمد الصباغ:
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية تمتلك 5% من احتياطي اليورانيوم في العالم، واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لندن تدفع بحلفائها إلى مواجهة مع موسكو، وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن الكونجرس الأمريكي كان عليه المطالبة بإنهاء الاحتلال.
الخبر التالى:حول العالم في 24 ساعة: داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فرنسا
إعلان
-
105
-
83
-
78
-
58
-
58
-
46
-
45
-
35
-
32
-
27
إعلان