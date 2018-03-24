أهم التصريحات في 24 ساعة: عدم استخدام اليورانيوم مثل الاستغناء عن النفط

إعداد – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية تمتلك 5% من احتياطي اليورانيوم في العالم، واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لندن تدفع بحلفائها إلى مواجهة مع موسكو، وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن الكونجرس الأمريكي كان عليه المطالبة بإنهاء الاحتلال.