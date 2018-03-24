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أهم التصريحات في 24 ساعة: عدم استخدام اليورانيوم مثل الاستغناء عن النفط

12:20 ص السبت 24 مارس 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: عدم استخدام اليورانيوم مثل الاستغناء عن النفط

محمد بن سلمان

إعداد &ndash; محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية تمتلك 5% من احتياطي اليورانيوم في العالم، واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لندن تدفع بحلفائها إلى مواجهة مع موسكو، وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن الكونجرس الأمريكي كان عليه المطالبة بإنهاء الاحتلال.

محمد بن سلمان السعودية وزير الخارجية الروسي اليورانيوم موسكو

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