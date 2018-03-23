محكمة بريطانية تأمر بتفتيش مقر "كامبريدج أناليتيكا" في لندن

لندن (د ب أ)

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة، أمرًا بتفتيش المقر الرئيسي لشركة الاستشارات اللندنية كامبريدج أناليتيكا.

ذكرت ذلك اليوم وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيشن"، نقلا عن مصادر من مقر المحكمة.

يُذكر أن شركة كامبريدج أناليتيكا يُعرف عنها بأن تحليلاتها للبيانات أسهمت في فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وتثور شبهات بقيام هذه الشركة بالتأثير على ملايين الناخبين في الولايات المتحدة، عبر دعاية انتخابية غير مسموح بها لترامب على شبكة الإنترنت.

ويعتقد أن الشركة استعانت في ذلك ببيانات جمعت عن طريق موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية.

وكانت هيئة حماية البيانات البريطانية طلبت من المحكمة إصدار أمر بتفتيش المقر.

وقال مكتب مفوض المعلومات بالهيئة في تبرير الطلب، إن الشركة لم تجب على كل الأسئلة المطلوبة خلال الفترة المحددة لها.