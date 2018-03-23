إدانة عربية لحادث إطلاق النار في جنوب فرنسا

عواصم (د ب أ)

أدانت عدة دول عربية، حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة الفرنسية وعملية احتجاز الرهائن بمدينة تريب الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإن المهاجم 26 عامًا، معروف للشرطة بالإتجار في كميات صغيرة من المخدرات، ولكن لم يعرف عنه اعتناقه للفكر المتطرف.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة الحادث، وأكدت تضامنها الكامل مع فرنسا "في مواجهة الإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الجمهورية الفرنسية الصديقة، تؤكد تضامنها الكامل مع حكومة وشعب فرنسا تجاه هذا الاعتداء الذي تعرضت له".

وأكدت مصر - عبر بيان لوزارة الخارجية - وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن "تلك العمليات الإرهابية لن تحيد فرنسا وشركاءها في المجتمع الدولي عن جهود مكافحة الإرهاب، تلك الظاهرة التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان إن الوزارة تؤكد تضامن العراق مع فرنسا في جهودها لمكافحة "الارهاب".

وأدان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الحادث وتوجه "بخالص التعزية والتضامن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي".

وقال الحريري "إن الإرهاب الجبان والأعمى يثبت مجدداً أن لا دين له ولا قيم ولا أخلاق"، ودعا " إلى مزيد من التكاتف العالمي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله".