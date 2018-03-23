المرصد السوري: النظام يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية

لندن - (أ ش أ)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - ومقره لندن - أن النظام يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية.

وأضاف المرصد - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - أنه تم الانتهاء من تنفيذ أول اتفاق بين المعارضة والنظام في الغوطة الشرقية.

وكان مقاتلون في المعارضة السورية وافقوا على تسليم جيب محاصر ثان في الغوطة الشرقية اليوم، فيما واصل رفاقهم في الجيب الأول انسحابهم بعد شهر من بدء هجوم من الجيش على المنطقة.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألفًا غادروا المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما يقدر المرصد أن نحو 120 ألف مدني إما غادروا الجيب أو بقوا في بلدتي كفر بطنا وسقبا، اللتين استعادتهما القوات الحكومية خلال الأيام الثمانية الماضية.