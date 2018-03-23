الدفاع الروسية: 4 آلاف و120 مسلحًا وعائلاتهم خرجوا من الغوطة خلال يومين

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 4 آلاف و120 مسلحًا من حركة "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم خرجوا من منطقة الغوطة الشرقية إلى دمشق خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير مركز "حميميم" للمصالحة السورية، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري إيفتوشينكو - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية - : "تماشيًا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا، شرعنا بإخراج عناصر حركة أحرار الشام المسلحة غير الشرعية من بلدة (حرستا) تحت إشراف مركز المصالحة".

وأضاف إيفتوشينكو: "شهد اليومان الماضيان خروج 4 آلاف و120 مسلحًا وأفراد عائلاتهم، وسيتم نقلهم جميعًا إلى بلدة قلعة المضيق في منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب".