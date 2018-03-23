فرنسا تكشف هوية منفذ الهجوم الإرهابي: من أصول مغربية و"مسجل متطرف"

مصراوي – (وكالات)

قال المدعي العام الفرنسي، اليوم الجمعة، عن منفذ هجوم كاركاسون هو من أصول مغربية وكان مراقبًا من السلطات بدعوى تطرفه.

وقامت الشرطة بمداهمة الحي الذي يقطن بِه المهاجم بمدينة كاركاسون والذي تبين أنه يدعى رضوان لاكديم (25 عاما)، وهو فرنسي من أصول مغربية.

وأضاف المدعي العام بحسب قناة العربية السعودية، أنه تم القبض على أحد أقارب المتهم في الهجوم الذي شهد احتجاز رهائن، متابعًا أن "التهديد يأتي من متطرفين موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشيرًا إلى أن هجوم جنوب البلاد يؤكد أن مستوى التهديد لم ينخفض.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن العمل الارهابي الذي وقع في جنوب فرنسا اليوم الجمعة خلف ثلاثة قتلى و16 جريحا بينهم إثنان على الأقل في حالة خطرة.

وأكد ماكرون - في مؤتمر صحفي فور وصوله الى باريس قادما من بروكسل، وعقب لقائه رئيس الوزراء ووزير الداخلية - أن بلاده تعرضت اليوم لهجوم ارهابي في مدينتي كاركاسون وتريب بجنوب البلاد.

وأشاد بالدور البطولي الذي قام به الشرطي الذي تطوع لتبديل نفسه برهائن ، مما أسفر عن تعرضه لاصابة خطيرة ، وكذلك بسرعة تدخل قوات الأمن للتعامل مع المعتدي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن التحقيق سيكشف الظروف التي أدت الى تطرف المهاجم وكيف حصل على السلاح.