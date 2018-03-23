الجيش السوري يعلن السيطرة على أكثر من نصف بلدة عين ترما

دمشق ( د ب أ)

أفاد مصدر عسكري سوري، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "الجيش السوري سيطر على أكثر من 60% من بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق مساء اليوم الجمعة".

وأكد المصدر لـ( د ب أ)، أن "قوات الاقتحام في الجيش، وصلت إلى أطراف حي جوبر الشرقية، وكذلك إلى مشارف بلدة حزة شرق عين ترما".

وأشار إلى أن مع تقدم الجيش السوري وسيطرته على مساحات واسعة من بلدة عين ترما، تصبح بلدات حزما وزملكا وعربين في حكم الساقطة ناريا.

وفي وقت سابق اليوم، توصلت فصائل المعارضة والقوات الحكومية اليوم الى اتفاق يقضي بخروج مسلحي المعارضة وعائلاتهم من بلدات الغوطة الشرقية الى الشمال السوري.