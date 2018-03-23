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23 دبلوماسيًا بريطانيًا يغادرون موسكو بعد طردهم

09:15 م الجمعة 23 مارس 2018
23 دبلوماسيًا بريطانيًا يغادرون موسكو بعد طردهم

موسكو - (أ ش أ)
صرح مصدر دبلوماسي بريطاني ، اليوم الجمعة ، بأن الدبلوماسيين البريطانيين الذين طردتهم روسيا غادروا موسكو متوجهين إلى لندن.

وقال المصدر - الذي لم يُذكر اسمه في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "غادروا موسكو وستهبط طائراتهم في لندن قريبا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت السبت الماضي عن طرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا من موسكو ، لافتة إلى أن هؤلاء الدبلوماسيين هم أشخاص غير مرغوب بهم ونطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع".

ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة البريطانية عن عدة قرارات من بينها طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا، بعد اتهام الحكومة لروسيا بضلوعها في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية بتسميمه.

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