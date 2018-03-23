ألمانيا: لن نقبل باحتلال تركي دائم لمدينة عفرين السورية

روما - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رفض بلاده لتواجد تركي دائم في سوريا، في إشارة إلى عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا.

وقال رئيس الدبلوماسية الألماني - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، اليوم الجمعة، بمقر الخارجية بالعاصمة روما - "لن نقبل بالاحتلال الدائم لمدينة عفرين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقدت مؤخرًا العملية العسكرية التركية في عفرين، واصفة إياها بـ"التصرفات غير المقبولة" من أنقرة، وذلك على الرغم "من بواعث القلق الأمنية" للأتراك بشأن تواجد المليشيات الكردية على الحدود التركية-السورية.