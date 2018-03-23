برلمان بيرو يقبل استقالة الرئيس

ليما (د ب أ)

قبل نواب البرلمان في بيرو، استقالة الرئيس بيدرو بابلو كاتشينسكي، بما يمهد الطريق أمام نائب الرئيس مارتين فيزكارا لخلافته وتولي الرئاسة حتى عام 2021.

وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل البرلمان في تصويت، بتأييد 105 أعضاء مقابل اعتراض 12 وغياب 4 نواب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أندينا".

ووفقا لصحيفة "إيل كوميرسيو"، رفض النواب، بالتزامن مع الموافقة على القرار، الأسباب التي قدمها كاتشينسكي في قرار تنحيه عن السلطة.

واتهم الرئيس حزب القوة الشعبية المعارض الرئيسي بشن "هجمات" ثابتة تسببت في خلق "مناخ من معادة الحكم".

ومن المنتظر أن يتم تنصيب فيزكارا اليوم الجمعة.

وأعلن كاتشينسكي استقالته أمس الأول الأربعاء، عشية إجراء تصويت ثان على عزله. وتأتي الخطوة بعد نشر مقاطع مصورة أظهرت فيما يبدو حلفاء لكاتشينسكي وهم يحاولون رشوة أحد المشرعين للتصويت ضد العزل.