راخوي "غير متحمس" لإجراء انتخابات أخرى في إقليم كاتالونيا

مدريد - (أ ش أ)

صرح رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" اليوم الجمعة بأنه غير متحمس بخصوص إجراء انتخابات إقليمية أخرى في كاتالونيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم إجراء انتخابات مبكرة بشهر ديسمبر الماضي في إقليم كاتالونيا حيث يحاول بعض السياسيين الانفصال عن إسبانيا، لكن الإقليم ليس لديه حتى الآن رئيس أو حكومة بسبب المشاحنات القانونية والصراعات السياسية مع الحكومة الوطنية بخصوص محاولة الانفصال.

وفشلت الأغلبية الانفصالية في البرلمان أمس الخميس في انتخاب مرشحها كرئيس للإقليم للمرة الثالثة، وبالتالي سيكون هناك مهلة لمدة شهرين لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإلا سيتم اجراء انتخابات أخرى.

وأعلن راخوي اليوم أن لا يحب إعادة الانتخابات مضيفاً أن الشعب يصوت وعلى السياسيين أن يحلوا المشاكل.