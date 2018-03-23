الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إعفاء دائم من رسوم الصلب الأمريكية

بروكسل (د ب أ)

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إلى منح الاتحاد الأوروبي إعفاء دائم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، حيث كانت واشنطن قد وافقت على تعليق فرض هذه الرسوم على الاتحاد الأوروبي أثناء المفاوضات بين الجانبين بشأنها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مارس الحالي فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبنسبة 10% على وارداتها من الألومنيوم، على أن يدخل القرار حيز التطبيق خلال 15 يومًا، وأثار القرار الأمريكي غضبا واسعا في الاتحاد الأوروبي الذي قام بجهود دبلوماسية واسعة للحصول على إعفاء من الرسوم.

وقد أعلن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزير" أمس إعفاء أوروبا وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية من الرسوم مع إجراء مفاوضات معها بشأن الرسوم.

من ناحيتهم قال قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم في ثاني أيام قمتهم الدورية في بروكسل "المجلس الأوروبي يأسف لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم على الصلب والألومنيوم".

وأضاف البيان إن قادة الاتحاد "تلقوا إخطارا بإعفاء صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم من الرسوم بشكل مؤقت ودعوا إلى أن يكون الإعفاء دائما".

يأتي ذلك فيما رحب جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية بإعلان الولايات المتحدة منح الاتحاد الأوروبي إعفاء مؤقتا من الرسوم، لكنه أشار إلى أن موعد أول مايو المقبل كموعد نهائي لإتمام المفاوضات بشأن الرسوم بين الجانبين غير واقعي.

في الوقت نفسه قال "يونيكر" إن "القرار (الأمريكي) يعترف بدورنا كشريك أمني طويل المدى وموثوق فيه بالإضافة إلى كوننا شريكا تجاريا مقربا ".

وأضاف "يونيكر" إن "الولايات المتحدة، بما قاله الرئيس (ترامب) أمس، اعترفت أن الاتحاد الأوروبي ككيان واحد لا يمكن تقسيمه إلى 28 جزءا" في إشارة إلى عدد الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأشار إلى أن "هذا هو الجزء الجيد من الأنباء.. الجزء السيء هو أن الولايات المتحدة تتوقع منا اتمام المفاوضات بحلول أول مايو، الأمر يبدو بالنسبة لي أن الموعد غير واقعي للغاية في ضوء الموضوعات الكبيرة التي يجب مناقشتها مع الولايات المتحدة".

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أنه يتعاون مع واشنطن لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالمية والتي يتفق الجانبان على تحميل الصين الجزء الأكبر من المسؤولية عنها، وعلى أن الاتحاد لا يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

كان ترامب قد برر قراره فرض الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم بحماية الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي" شاركت في جلسة مناقشة موضوع التجارة والذي تم رفعه من جدول أعمال جلسة القمة الأوروبية أمس الخميس. وكانت جلسة اليوم مخصصة بشكل أساسي لموضوعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإصلاحات منطقة اليورو.

وشددت ماي على رغبتها في أن يصبح الإعفاء المؤقت لصادرات الصلب الأوروبي إلى الولايات المتحدة إعفاء دائم.

وقالت ماي "لقد شاركت في المناقشة لأن صناعة الصلب مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة وأنا أريد التأكد من حماية صناعة الصلب البريطانية والعاملين فيها".

في الوقت نفسه وصفت مفوضة التجارة الأوروبية "سيسليا مالمستروم" رسوم الواردات الأمريكية "تحرك أحادي الجانب ومؤسف للغاية ويتعارض مع القواعد الدولية المتفق عليها".

وأضافت "مالمستروم" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى "مواصلة الحوار" مع واشنطن بشأن الطاقات الإنتاجية الزائدة وغير ذلك من التحديات التي تواجه صناعة الصلب العالمية و"هذه المناقشات بين الحلفاء والشركاء لا يجب أن تخضع لمواعيد مصطنعة".