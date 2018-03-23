عادل الجبير من واشنطن: الحوثيون يمكن أن يكون لهم دور في اليمن

كتب – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن النزاع في "اليمن يمني يمني" والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها، مضيفًا إلى أن هذا الدور يجب أن يكون "وفق حجمهم".

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن على هامش زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للولايات المتحدة، أن بلاده ليست بحاجة إلى إيران التي تقوم بدور مدمر في اليمن عبر إرسال الصواريخ، في حين لم تنفق أي دولار لصالح اليمنيين.

واعتبر أيضًا أن الاتفاق النووي للقوى الغربية مع إيران فيه ثغرات فطهران يمكنها "إعادة تخصيب اليورانيوم لاحقا والتحقق والتفتيش في إيران يجب أن يكونا أشمل".

وقال الجبير أيضًأ إن السعودية "عانت منذ ثورة الخميني عام 1979 من العدوان الإيراني في كل المجالات". وأكد على أنه يجب مسائلة إيران عن تحركاتها في المنطقة، و"يجب أن تدفع الثمن إذا لم تتخلّ عن سياستها العدوانية".