رئيس نيجيريا يلتقي بالفتيات المحررات من قبضة بوكو حرام

أبوجا (د ب أ)

التقى الرئيس النيجيري محمدو بوهارى اليوم الجمعة، مع مجموعة من الفتيات أطلق متطرفون إسلاميون سراحهن في وقت سابق بلا قيد أو شرط، بعد فترة من اختطافهم لهن.

صرح بذلك رئيس نيجيريا محمدو بوهارى إلى التلفزيون النيجيري، بعد لقائه بـمائة وخمس تلميذات كان المتطرفون يحتجزونهن خلال الأسابيع الماضية.

وكان مقاتلو جماعة بوكو حرام الإرهابية اختطفوا فبراير الماضي 110 تلميذة من مدينة داباتشي شمال شرقى ولاية يوبي النيجيرية.

وأطلقت الجماعة يوم الأربعاء الماضي 104 تلميذات منهن، كما حررت تلميذة أخرى لاحقًا.

ولم يكشف بوهارى عن كيفية تحرير هذه الفتاة ولا عن سبب بقاء بقية التلميذات في قبضة الجماعة، ويعتقد أنهن لم يعدن على قيد الحياة، حيث صرح أحد الآباء لوكالة الأنباء الألمانية بأن الفتيات المحررات تحدثن عن موت الفتيات الأخريات.

كانت جماعة بوكو حرام أثارت استياء عالميا عام 2014 عندما قامت باختطاف أكثر من 200 تلميذة معظمهن من المسيحيات في بلدة تشيبوك النيجيرية.