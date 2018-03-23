الدفاع الروسية تنفي الهجوم على الغوطة الشرقية

مصراوي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها سلاح الجو التابع لها لا يهاجم الغوطة الشرقية ولا يستخدم ذخائر حارقة.

وكان 37 مدنيًا قُتلوا في قصف يشتبه في أنه روسي، استهدف ليل أمس بلدة عربين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن "القصف الروسي بالغارات والقنابل الحارقة، تسبب بمقتل هؤلاء المدنيين في الأقبية حرقًا أو اختناقًا"، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم سوى في وقت لاحق خلال الليل وفجر الجمعة.