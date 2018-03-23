الحوثيون: استهدفنا معسكرًا سعوديًا للجيش بصاروخ باليستي

صنعاء (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي جنوبي المملكة.

وأكد مصدر لدى جماعة أنصار الله الحوثية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن القوة الصاروخية الموالية لهم، أطلقت صاروخًا باليستيًا نوع (بدر 1) على معسكر القوات الخاصة بجيزان.

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - "أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة"، دون أن يشير إلى الخسائر التي خلفها القصف الصاروخي.

وتابع "إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على جرائم قوات التحالف العربي على المدنيين في اليمن للعام الثالث على التوالي".

ولم يصدر الجيش السعودي اي تعليق على هذا القصف الصاروخي حتى الان.

ويعلن الحوثيون بشكل مستمر استهداف تجمعات ومواقع عسكرية للجيش السعودي في المناطق الحدودية مع اليمن، ويعلن السعوديون تصديهم لها.

ومنذ 26 مارس عام 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده.