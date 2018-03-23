مقتل وإصابة 52 شخصًا في انفجار سيارة ملغومة بأفغانستان

مصراوي

ذكرت وسائل إعلام، أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون، في هجوم يعتقد أنه إرهابي وقع على ملعب رياضي في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

وقالت محطة (وان تي في) التلفزيونية الأفغانية مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، إن ما لا يقل عن 40 شخصًا آخرين جرحوا خلال الهجوم الذي وقع على مدينة عسكرجاه عاصمة إقليم هلمند.

وقال عضو مجلس الإقليم حاجي عبد الأحد سلطانسوي، إنه من المحتمل أن تكون قنبلة زرعت بإحدى السيارات عند بوابة المبنى.

وأضاف سلطانسوي أن مباراة في المصارعة ضمت مصارعين من عدة أقاليم كانت مقامة بالنادي وشاهدها جمهور غفير، انتهت قبيل انفجار القنبلة.

وأوضح سلطانسوي أن القنبلة انفجرت عندما كان الجمهور يتأهب للذهاب إلى منازلهم.