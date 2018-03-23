واشنطن تفرض عقوبات على شركة و10 أفراد إيرانيين

واشنطن (أ ش أ)

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على شركة و10 أفراد إيرانيين، تتهمهم بالقيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الأشخاص الـ10 مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الإيرانية، وأنهم متهمون بسرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية.