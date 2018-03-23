ترامب يمنع الأمريكيين من التعامل بالعملة الرقمية الفنزويلية
05:33 م الجمعة 23 مارس 2018
(بي بي سي):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً رئاسيا يمنع الشركات، والمواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات بالعملة الرقمية الفنزويلية ( بيترو).
وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الشهر الماضي أنها ستطرح للبيع الدفعة الأولى من العملة الرقمية اليوم.
وقال ترامب إن إطلاق العملة الرقمية الجديدة هدفه الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
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