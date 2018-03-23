 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر والبرتغال انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

ترامب يمنع الأمريكيين من التعامل بالعملة الرقمية الفنزويلية

05:33 م الجمعة 23 مارس 2018
ترامب يمنع الأمريكيين من التعامل بالعملة الرقمية الفنزويلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(بي بي سي):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً رئاسيا يمنع الشركات، والمواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات بالعملة الرقمية الفنزويلية ( بيترو).

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الشهر الماضي أنها ستطرح للبيع الدفعة الأولى من العملة الرقمية اليوم.

وقال ترامب إن إطلاق العملة الرقمية الجديدة هدفه الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

هذا المحتوى من

ترامب العملة الرقمية فنزويلا

الخبر التالى:

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و10 أفراد إيرانيين

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان