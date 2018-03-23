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التلفزيون السوري: فيلق الرحمن يتوصل لاتفاق للخروج من الغوطة الشرقية

05:29 م الجمعة 23 مارس 2018
التلفزيون السوري: فيلق الرحمن يتوصل لاتفاق للخروج من الغوطة الشرقية

بيروت- (د ب أ):
ذكر التلفزيون السوري أن فيلق الرحمن المعارض توصل إلى اتفاق بوساطة روسية مع القوات الحكومية؛ للخروج من الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، باتجاه مناطق معارضة في شمال غرب البلاد.

وأضاف التلفزيون أن نحو سبعة آلاف شخص بينهم مقاتلون من المعارضة، سيخرجون من الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وستكون هذه ثاني عملية خروج المتوقع إجراؤها غدا السبت، من جانب المعارضة من الجيب الأسبوع الجاري.
وخرج المقاتلون من جماعة أحرار الشام المعارضة من حرستا بالغوطة الشرقية باتجاه إدلب، أمس الخميس.

 

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