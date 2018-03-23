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النرويج تقترح حظر النقاب في المدارس والجامعات

05:10 م الجمعة 23 مارس 2018
النرويج تقترح حظر النقاب في المدارس والجامعات

ستوكهولم- (د ب أ):
طالبت الحكومة النرويجية البرلمان، اليوم الجمعة، بالموافقة على حظر ارتداء النقاب على مستوى البلاد في جميع المنشآت التعليمية، من مراكز رياض الأطفال إلى الجامعات.

وقال وزير التعليم والتكامل يان توري سانر:"إن حظر الملابس التي تغطي الوجه، سيضمن التواصل المفتوح مع الأطفال والتلاميذ والطلاب والمهاجرين الوافدين حديثا في حالات التعليم".

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة، حيث أعلنت عدة أحزاب معارضة، من بينها حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب العمال، في وقت سابق أنها تؤيد فرض حظر على ارتداء النقاب.

وقالت وزيرة المالية سيف ينسن "النرويج مجتمع مفتوح حيث يجب أن يكون الجميع قادرين على رؤية وجوه بعضهم البعض".

ويشمل الحظر كل ما يغطي الوجه كاملا مثل النقاب وأقنعة الوجه ، لكنه لا يشمل القبعات الصوفية أو الأقنعة الواقية أو الحجاب(الذى لايشمل غطاء الوجه).

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