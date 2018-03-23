الرئيس اللبناني: علاقتنا بالسعودية عادت إلى طبيعتها وما من أمر يمكن أن يكدرها

بيروت - (د ب أ):

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال اللبناني- السعودي، أن العلاقات اللبنانية - السعودية عادت إلى طبيعتها وما من أمر يمكن أن يكدرها.

وقال مصدر رسمي لبناني إن الرئيس عون أعلن "أن العلاقات اللبنانية-السعودية عادت إلى ما كانت عليه ايجابية وطبيعية جداً، مطمئناً أعضاء مجلس الاعمال اللبناني- السعودي، الذين زاروه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن ما من أمر يمكن أن يكدِّر العلاقات بين البلدين".

ورأى الرئيس عون أن العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية "عادت إلى ما كانت عليه بشكل طبيعي جداً جداً، ولطالما كانت كذلك منذ القدم، وهو أمر ينطبق كذلك على الاشقاء الخليجيين بشكل عام".

وأضاف "نحن منفتحون على كافة أشكال التعاون المشترك، سواء كان اقتصادياً أم تنموياً أم غير ذلك، كما أننا مستعدون لتأمين أفضل الظروف لمثل هكذا تعاون"، مذكّرا "أن أول زيارة قمت بها كرئيس للجمهورية، كانت زيارة تقدير ومحبة إلى المملكة".

يشار إلى ان العلاقات بين لبنان والسعودية على خلفية اتهامات من عون نفسه للرياض باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد إعلان الأخير استقالته من العاصمة السعودية .