سكاي نيوز: مقتل محتجز الرهائن في هجوم متجر تريب الفرنسي

القاهرة – (مصراوي):

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بمقتل منفذ الهجوم الإرهابي على متجر في بلدة تريب جنوبي فرنسا.

تعرضت منطقة كركاسون في جنوب فرنسا، الجمعة، لهجومين لم يتضح على الفور إن كانا مرتبطين، فقد احتجز رجل قال إنه ينتمي إلى تنظيم داعش رهائن داخل متجر ببلدة تريب في عملية لاتزال جارية وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وذلك بعد وقت وجيز على إطلاق رصاص على دورية للشرطة.

وهرعت قوات الشرطة والأمن إلى البلدة، في وقت أعلن رئيس الحكومة، إدوار فيليب، أن "الوضع خطير" وأن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع إعلان مصادر قريبة من الملف أن شخصين على الأقل قتلا في عملية احتجاز للرهائن داخل المتجر.