"إير إنديا" تسير رحلات إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي

نيودلهي - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركة "إير إنديا" الهندية بدأت أمس الخميس، تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

واعتبر السفير الإسرائيلي في الهند دانيال كارمون، عبر حسابه على تويتر، أن بدء هذه الرحلات يمثل "نجاحا للدبلوماسية الهندية والإسرائيلية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطائرات الهندية ستعبر الأجواء السعودية ومنطقة الخليج، وأضافت أن فترة الرحلة ستتقلص بشكل ملحوظ، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار السفر على هذا الخط.

وكانت الرحلات الجوية من مومباي إلى تل أبيب مضطرة إلى الالتفاف حول المجال الجوي السعودي، مما كان يضيف ساعتين لوقت الرحلة الجوية. يشار إلى أن الاستثناء في رحلات نيودلهي – تل أبيب تنفرد به "إير إنديا"، بينما يتعين على الخطوط الجوية الأخرى التحليق حول السعودية عند محاولة الوصول إلى إسرائيل.

وكتبت "إير إنديا" عبر موقع تويتر: "رحلة إير إنديا تهبط في تل أبيب. واستقبلت بتحية من مدفع مياه. شالوم تل أبيب"، ووضعت مقطع فيديو لاستقبال الطائرة في مطار بن جوريون.

ووصف وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، الرحلة بإنها " تاريخية".

ووصفت هيئة البث الإسرائيلي سماح السعودية لطائرات ركاب متوجهة إلى إسرائيل بالتحليق في مجالها الجوي بأنه "خطوة أخرى في التقارب غير المعلن بين البلدين".

ولم تدل السعودية بتصريح رسمي إلى الآن.

كانت "إير إنديا" أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن السعودية سمحت لها باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية بين نيودلهي وتل أبيب، على أن تقوم بتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع.

يذكر أن السعودية وإسرائيل ليس لديهما علاقات دبلوماسية رسمية.