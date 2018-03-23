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الكرملين: بوتين يلتقي أمير قطر الاثنين المقبل

03:24 م الجمعة 23 مارس 2018
الكرملين: بوتين يلتقي أمير قطر الاثنين المقبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي يلتقي أمير قطر، الاثنين المقبل الموافق 26 مارس، في موسكو.

وقال الكرملين إلى أن اللقاء سيتناول مباحثات حول التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والإنساني، إضافة إلى قضايا دولية مهمة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية

وأوضح: "يوم السادس والعشرين من مارس يجري الرئيس الروسي مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا. ومن المقرر مناقشة قضايا تطوير التعاون الروسي القطري في المجال التجاري الاقتصادي والإنساني، إضافة إلى قضايا دولية مهمة".

وكان أمير قطر قد تلقى، في وقت سابق، دعوة من الرئيس الروسي لزيارة موسكو، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ووقعت روسيا وقطر، في أكتوبر الماضي، اتفاقا حول التعاون العسكري التقني، في إطار زيارة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بها، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

الكرملين بوتين أمير قطر موسكو

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