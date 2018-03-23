مسلحون يقتحمون مؤسسة إعلامية جنوبي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

اقتحم مسلحون، اليوم الجمعة، مقر مؤسسة اعلامية يمنية مستقلة، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد جنوبي اليمن.

وقال سيف الحضري، مدير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن مسلحين يتبعون الحزام الأمني (قوات يمنية مدعومة من دولة الإمارات) وأخرين مجهولين اقتحموا مؤسسة الشموع الإعلامية وصحيفة أخبار اليوم (التي تصدر عنها) واختطفوا عدداً من العاملين فيها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن المسلحين قدموا على متن ثلاث دوريات عسكرية واقتحموا مبنى المؤسسة الكائن في المدينة الخضراء بمديرية دار سعد، شمال عدن.

وأوضح الحضري أن المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم ومطابعها تعرضوا للنهب، محملاً الحزام الأمني وأمن عدن "مسؤولية المساس بممتلكات المؤسسة".

ورفضت مصادر أمنية في عدن التعليق على الخبر، في حين لم تصدر قوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن أي تعليق على هذا حتى الان.

يذكر أن مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم تعرضت مطلع الشهر الجاري لعملية اقتحام مسلح وإحراق مطابعها من جانب مسلحين مجهولين، ما أدى إلى توقف إصدار الصحيفة.