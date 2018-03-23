الحكومة الفلسطينية ترفض اشتراطات الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات المالية

رام الله - (د ب أ):

رفضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اشتراطات الكونجرس الأمريكي بوقف مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين، مقابل استمرار دفع المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وقال بيان للحكومة للناطق باسمها، يوسف المحمود، إنه "كان على الكونجرس الأمريكي المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني والاشتراط على إسرائيل بوقف المساعدات عنها اذا استمرت في احتلالها واستيطانها".

وأضاف البيان أن "الشهداء والأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وقضيته هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الانسانية ورفض الخنوع والذل وتلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لكافة أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا".

وصادق الكونجرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة بدفع مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين، وتم تحويله إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي.

ويعد وقف السلطة الفلسطينية دفع مخصصات القتلى والأسرى مطلبا متكررا لإسرائيل التي تعتبر ذلك دعما لـ"الإرهاب".